Помогите написать сочинение про комнату с планом

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Помогите написать сочинение про комнату с планом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План: 1)напиши какого размера комната 2)что в ней находится 3)опиши эти предметы а)..... б)...... в)..... это план в место .... пишешь предметы их может быть больше чем 3
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