Докажите ,что в любом шестидесяти цифровом числе, запись которого не содержит нул??й, можно зачеркнуть несколько цифр так, что полученное число будет делится на 1001. Помогите пожалуйста !

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Любое шестицифровое число , не содержащее в записи 0 можно превратить в шестицифровое число с одинаковыми цифрами (111 111, либо 222 222, либо... либо 999 999) если предположить что ни одна из уникальных 9-ти возможных цифр не повторится больше 5 раз, то мы можем составить число не более чем 9*5=45 -ти цифровое, а значит хотя бы одна цифра точно будет в записи числа повторятся шесть и более раз итого, берем выбираем любую цифру которая встречается шесть или более раз, зачеркиваем остальные цифры и повторы выбранной цифры, чтоб осталось ровно 6 вхождений выбранной цифры. доказано