Произвести звуко буквенный разбор слова кольцо
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Произвести звуко буквенный разбор слова кольцо
Ответ(ы) на вопрос:
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К — [ к] — согласный, парный глухой, парный твёрдый о — [ а] — гласный, безударный л — [ л’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий ь — не обозначает звука ц — [ ц] — согласный, непарный глухой, непарный твёрдый о — [ о] — гласный, ударный
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