Произвести звуко буквенный разбор слова кольцо

Гость: Гость:

К — [ к] — согласный, парный глухой, парный твёрдый о — [ а] — гласный, безударный л — [ л’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий ь — не обозначает звука ц — [ ц] — согласный, непарный глухой, непарный твёрдый о — [ о] — гласный, ударный