Произвести звуко буквенный разбор слова кольцо

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Произвести звуко буквенный разбор слова кольцо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К — [ к] — согласный, парный глухой, парный  твёрдый о — [ а] —  гласный, безударный л — [ л’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный  мягкий ь —  не обозначает звука ц — [ ц] — согласный, непарный глухой, непарный  твёрдый о — [ о] —  гласный, ударный
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