Объясните, почему рРНК содержится больше всех других РНК в клетке.

Биология
Объясните, почему рРНК содержится больше всех других РНК в клетке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к РНК и рРНК схожи по своему составу, эти две молекулы состоят из рибосом, поэтому рРНК содержится в больших количествах, чем другие молекулы этого РНК
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