Чему равна массовая доля ( в % ) химического элемента фосфора в сульфиде фосфора ( III )?
Химия
Чему равна массовая доля ( в % ) химического элемента фосфора в сульфиде фосфора ( III )?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(P2S3) = 31*2 + 32*3 =158W(P) = Ar(P) *n / Mr(P2S3) *100% = 31 * 2 / 158 *100% =39%
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