Исправьте ошибки: Большая часть клетки заполнена клеточным соком. Иногда в клетке может содержаться цитоплазма с клеточным соком. Ядро клетки бесцветное, и его роль в клетке незначительна.
Биология
Исправьте ошибки: Большая часть клетки заполнена клеточным соком. Иногда в клетке может содержаться цитоплазма с клеточным соком. Ядро клетки бесцветное, и его роль в клетке незначительна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большая часть клетки заполнена цитоплазмой. Иногда в клетке может содержаться вакуоль с клеточным соком. Ядро клетки бесцветное, и его роль в клетке значительна (огромная просто).
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