Исправьте ошибки: Большая часть клетки заполнена клеточным соком. Иногда в клетке может содержаться цитоплазма с клеточным соком. Ядро клетки бесцветное, и его роль в клетке незначительна.

Биология
Исправьте ошибки: Большая часть клетки заполнена клеточным соком. Иногда в клетке может содержаться цитоплазма с клеточным соком. Ядро клетки бесцветное, и его роль в клетке незначительна.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большая часть клетки заполнена цитоплазмой. Иногда в клетке может содержаться вакуоль с клеточным соком. Ядро клетки бесцветное, и его роль в клетке значительна (огромная просто).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На овощной склад привезли помидоры на 6 машинах по 120 ящиков на каждый Потом еще на 8 машинах ,по 140 ящиков на каждой Сколько ящиков помидоров пр...
Ответить
Биология
ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТКАНИ, ОРГАНА И СИСТЕМА ОРГАНОВ
Ответить
Химия
Тема- "Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів" приклад(3Li 1S² 2S(в першому степені)
Ответить
Русский язык
Как писать слова к_рис_пон_ден_т ?
Ответить
Физика
Рассчитайте количество теплоты для превращения 20 кг льда при температуре -40 градусов в воду 100 градусов
Ответить