10 слов на башкирском на тему Осень
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10 слов на башкирском на тему Осень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коз, япрак, матурлык, haры,
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