Объясните данные устойчивые словосочитания и составьте с ними предложения 1. И в ус не дует. 2. И ухом не ведёт. 3. Куда Макар телят не гонял. 4. За тридевять земель. 5. Как снег на голову. 6. Не покладая рук

Гость: Гость:

1. И в ус не дует, значит, не испытывать беспокойства, волнений, жить беззаботно. 2. И ухом не ведет, значит не обращает внимания на услышанное. 3. Куда Макар телят не гонял, значит очень далеко, в самые отдалённые (обычно неприятные, опасные и т. п.) места. 4. За тридевять земель, значит очень далеко. 5. Как снег на голову, значит неожиданно, внезапно (появиться, приехать и т. п.). 6. Не покладая рук, значит например трудился много и усердно. Предложения: 1. Врет и в ус не дует. 2. Мальчика ругали за полученную двойку, а он и ухом не ведет. 3. Мы ехали, но свернули не туда, и заехали так далеко, куда Макар телят не гонял. 4. Мой друг уехал учиться в другую страну за тридевять земель. 5. Товарищ незванно пришёл, как снег на голову. 6. Несмотря на болезнь, он работал не покладая рук.