Найти историзм ии архоизм берись дружно не будет грузно. на бога надейся а сам не плошай. на словах как на гуслях а на деле как на балалайке. лучше ехать на своих дровнях чем на чужих санях. больше знай да меньше бай

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Найти историзм ии архоизм берись дружно не будет грузно. на бога надейся а сам не плошай. на словах как на гуслях а на деле как на балалайке. лучше ехать на своих дровнях чем на чужих санях. больше знай да меньше бай

Автор: Гость