Найти историзм ии архоизм берись дружно не будет грузно. на бога надейся а сам не плошай. на словах как на гуслях а на деле как на балалайке. лучше ехать на своих дровнях чем на чужих санях. больше знай да меньше бай

Русский язык
Найти историзм ии архоизм берись дружно не будет грузно. на бога надейся а сам не плошай. на словах как на гуслях а на деле как на балалайке. лучше ехать на своих дровнях чем на чужих санях. больше знай да меньше бай
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