Пожалуйста напишите текст на тему комната подростка
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Пожалуйста напишите текст на тему комната подростка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интерьер комнаты для подростка – одна из самых главных проблем, с которыми сталкиваются родители по мере взросления их чада. Максимализм и бунтарские настроения ребенка в подростковом возрасте требуют от родителей своего личного пространства, чтобы оно было эксклюзивным и максимально комфортным. Для подростка те заветные «квадратные метры», в которых он может построить свой собственный мир, значат очень много, именно поэтому к формированию интерьера его комнаты нужно отнестись серьезно. К тому же, по утверждениям психологов, правильно подобранный интерьер становится положительным фактором в психоэмоциональном развитии ребенка и наоборот.
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