Нужно упростить выражения m+527+293 и 456-(146+m)
Математика
Нужно упростить выражения m+527+293 и 456-(146+m)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
527+293+m=820+m 456-(146+m)=456-146-m=310-m (если перед скобкой минус- в скобках знаки меняются на противоположные)
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