Какова частота звуковых волн, если в среде длина волны составляет 3 м а скорость распространения 1800 м/с
Физика
Какова частота звуковых волн, если в среде длина волны составляет 3 м а скорость распространения 1800 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частота равна скорости делённой на длину. 1800/3=600
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