Помогите решить задачу физика 7 класс Первые 9 км автобус прошел со скоростью 36 к?? в час а следующие 27 км со скоростью 54 км в час какова средняя скорость автобуса.

Физика

Помогите решить задачу физика 7 класс Первые 9 км автобус прошел со скоростью 36 к?? в час а следующие 27 км со скоростью 54 км в час какова средняя скорость автобуса.

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