Помогите решить задачу физика 7 класс Первые 9 км автобус прошел со скоростью 36 к?? в час а следующие 27 км со скоростью 54 км в час какова средняя скорость автобуса.
Физика
Помогите решить задачу физика 7 класс Первые 9 км автобус прошел со скоростью 36 к?? в час а следующие 27 км со скоростью 54 км в час какова средняя скорость автобуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано S1=9000 м V1=10 м/с S2=27000 м V=15 м/с Vc-? Vc=S/T S=S1+S2 T=t1+t2 t1=S1/v1 t1=9000/10=900 c t2=17000/15=1800 c Vc=36000/2700=13.33 м/с
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