1) Расскажите, как найти неизвестный множитель; неизвестное делимое; неизвестный делитель. 2) Найдите неизвестный компонент действия: а) 42*х=546 б) а:17=15 в) 54:с=3

Математика

1) Расскажите, как найти неизвестный множитель; неизвестное делимое; неизвестный делитель. 2) Найдите неизвестный компонент действия: а) 42*х=546 б) а:17=15 в) 54:с=3

Автор: Гость