1) Расскажите, как найти неизвестный множитель; неизвестное делимое; неизвестный делитель. 2) Найдите неизвестный компонент действия: а) 42*х=546 б) а:17=15 в) 54:с=3
Математика
1) Расскажите, как найти неизвестный множитель; неизвестное делимое; неизвестный делитель. 2) Найдите неизвестный компонент действия: а) 42*х=546 б) а:17=15 в) 54:с=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 * 2 = 10 5 = 10 / 2 2 = 10 / 5 42 * x = 546 x = 546 / 42 = 13 a / 17 = 15 a = 15 * 17 = 255
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