1)Рассмотрите на рисунки и напишите существительные ,называющие людей по роду зан??тий профессий. 2) Найдите лишнее слово в каждом столбике ,и объясните почему оно лишнее. Упражнение 125.
Русский язык
1)Рассмотрите на рисунки и напишите существительные ,называющие людей по роду зан??тий профессий. 2) Найдите лишнее слово в каждом столбике ,и объясните почему оно лишнее. Упражнение 125.
Ответ(ы):
Гость:
Танцорка милиционер солдат строитель дресировщица доярка мушкетёр
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