1)Рассмотрите на рисунки и напишите существительные ,называющие людей по роду зан??тий профессий. 2) Найдите лишнее слово в каждом столбике ,и объясните почему оно лишнее. Упражнение 125.

Русский язык

1)Рассмотрите на рисунки и напишите существительные ,называющие людей по роду зан??тий профессий. 2) Найдите лишнее слово в каждом столбике ,и объясните почему оно лишнее. Упражнение 125.

Автор: Гость