Номер #1261, 1262.Помогите пожалуйста,на завтра срочняк!!!!:-)
Математика
Номер #1261, 1262.Помогите пожалуйста,на завтра срочняк!!!!:-)
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы найти скорость по течению, прибавь скорость катера к течению. чтобы против течения, скорость катера "минус" течение. Я надеюсь ты умеешь складывать и отнимать десятичные дроби.
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