739мин*4= ч. мин помогите перевести в часы
Математика
739мин*4= ч. мин помогите перевести в часы
Ответ(ы):
Гость:
49 ч 16 мин если это * значит умножение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и втором вагонах вместе 66 пассажиров, а во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров. Скол...
Математика
Один фермер содержит 50 овец, а другой 80 овец. в среднем с каждой овцы снимают по 6 кг шерсти. сколько шерсти они соберут вместе?
Математика
Собственная скорость катера равна 20,4км/ч скоростт течения реки 3,2 км/ч.Когда катер прошёл по течения реки 2,5 часа, до пристани осталось ещё 16,...
Математика