От дома до стадиона 3/5 км. Сколько это метров
Математика
От дома до стадиона 3/5 км. Сколько это метров
Ответ(ы):
Гость:
Мне нужно уточнение: 3 или 5 км? Или же 3,5? Или 3/5 дробь? 3км=3000м, 5км=5000м, 3,5км=3500м 3/5км=600м
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