Она сказала что в наши дни мы можем прочитать книги CD дисках. Сделать косвенную р??чь!... Срочно пожалуйста!
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Она сказала что в наши дни мы можем прочитать книги CD дисках. Сделать косвенную р??чь!... Срочно пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
She said that in our days we could read books CD disks
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