Она сказала что в наши дни мы можем прочитать книги CD дисках. Сделать косвенную р??чь!... Срочно пожалуйста!

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Она сказала что в наши дни мы можем прочитать книги CD дисках. Сделать косвенную р??чь!... Срочно пожалуйста!

Автор: Гость