В стихотворении "детство" И.З.Сурикова есть такие строки: Вот моя деревня, Вот мой дом родной, Вот качусь я в санках По горе крутой Вот свернули санки, И я на бок- хлоп! Кубарем качуся Под гору, в сугроб Сравните силы трен...

Физика

В стихотворении "детство" И.З.Сурикова есть такие строки: Вот моя деревня, Вот мой дом родной, Вот качусь я в санках По горе крутой Вот свернули санки, И я на бок- хлоп! Кубарем качуся Под гору, в сугроб Сравните силы трения на разных этапах спуска с горы

Автор: Гость