В стихотворении "детство" И.З.Сурикова есть такие строки: Вот моя деревня, Вот мой дом родной, Вот качусь я в санках По горе крутой Вот свернули санки, И я на бок- хлоп! Кубарем качуся Под гору, в сугроб Сравните силы трен...
Физика
В стихотворении "детство" И.З.Сурикова есть такие строки: Вот моя деревня, Вот мой дом родной, Вот качусь я в санках По горе крутой Вот свернули санки, И я на бок- хлоп! Кубарем качуся Под гору, в сугроб Сравните силы трения на разных этапах спуска с горы
Ответ(ы):
Гость:
Gfggggggggggggfggggfg formula
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