Прочитайте. Объясните, в каких словах пропущен мягкий знак. Товарищ.., вещ.., помощ.., клещ.., доч.., силач.., ноч.., москвич.., сторож.., рож.., чертёж.., молодёж.., шалаш.., мыш.., брош.., малыш.., дич.., кирпич.., ⇒ Запиши...

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Прочитайте. Объясните, в каких словах пропущен мягкий знак. Товарищ.., вещ.., помощ.., клещ.., доч.., силач.., ноч.., москвич.., сторож.., рож.., чертёж.., молодёж.., шалаш.., мыш.., брош.., малыш.., дич.., кирпич.., ⇒ Запишите сначала одушевлённые, затем неодушевлённые имена сущ.. Укажите род
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Товарищ муж.род,вещь ден.р.,помощь Жан.р,клещ муж.род,дочь ден.род,силач муж,москвич мужской род,сторож мужской,рожь женский,чертеж мужской, молодежь женский,шалаш мужской,мышь женский,брошь женский,малыш мужской,дичь женский,кирпич мужской род...как то так...
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