Прочитайте. Объясните, в каких словах пропущен мягкий знак. Товарищ.., вещ.., помощ.., клещ.., доч.., силач.., ноч.., москвич.., сторож.., рож.., чертёж.., молодёж.., шалаш.., мыш.., брош.., малыш.., дич.., кирпич.., ⇒ Запиши...

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Прочитайте. Объясните, в каких словах пропущен мягкий знак. Товарищ.., вещ.., помощ.., клещ.., доч.., силач.., ноч.., москвич.., сторож.., рож.., чертёж.., молодёж.., шалаш.., мыш.., брош.., малыш.., дич.., кирпич.., ⇒ Запишите сначала одушевлённые, затем неодушевлённые имена сущ.. Укажите род

Автор: Гость