Памагите пажалуста номир 3 зарани спасибо
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Памагите пажалуста номир 3 зарани спасибо
Ответ(ы):
Гость:
1-пришла холодная зима 2-на деревьях и на крышах домов лежит белый снег 3-дети на санках катаются с горки
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