Морфологический разбор имени прилагательного слова в дремучих (сугробах), под холодным (сводом), белые (фигурки)
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Морфологический разбор имени прилагательного слова в дремучих (сугробах), под холодным (сводом), белые (фигурки)
Ответ(ы):
Гость:
Дремучих (сугробах)-прил., каких? Н.ф- дремучий,м.р.,в Пред.падеже,в ед.ч,вт.чл. Холодным(сводом)-прил,каким?- н.ф холодный,м.р.,в Творительном падеже,в ед.ч,вт.чл Белые(фигурки) - прил. Какие? Н.ф-белый,ж.р,в именительном падеже,в мн.ч,вт.чл
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