В первом цехе 300 человек а во втором на 200 человек больше сколько человек в двух цехах
Математика
В первом цехе 300 человек а во втором на 200 человек больше сколько человек в двух цехах
Ответ(ы):
Гость:
300+200=500 человек - во 2 цехе 300+500=800 человек в 2-х цехах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Запись дес. числа в с.с с основанием 3,5 в обоих случаях имеет последние цыфру 0 .Какое минимальное натур-ое дес. число удовлетворяет условию.
Русский язык
Русский язык
Морфологический разбор имени прилагательного слова в дремучих (сугробах), под холодным (сводом), белые (фигурки)
Английский язык
Сочинение "Моя будущая профессия ветеринар" План: 1.Назвать профессию; 2.Охарактеризовать (какая она?); 3.Какие качества от меня надо, пона...
Другие предметы