В первом цехе 300 человек а во втором на 200 человек больше сколько человек в двух цехах

Математика
В первом цехе 300 человек а во втором на 200 человек больше сколько человек в двух цехах
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
300+200=500 человек - во 2 цехе 300+500=800 человек в 2-х цехах
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