Запись дес. числа в с.с с основанием 3,5 в обоих случаях имеет последние цыфру 0 .Какое минимальное натур-ое дес. число удовлетворяет условию.

Информатика
Запись дес. числа в с.с с основанием 3,5 в обоих случаях имеет последние цыфру 0 .Какое минимальное натур-ое дес. число удовлетворяет условию.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 * 5 = 15 (  в10c/c) 15  (в 10с/с)  =   120   (в 3с/с) 15  ( в 10с/с)  =  30   (в 5с/с)                            Ответ:  15
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