Запись дес. числа в с.с с основанием 3,5 в обоих случаях имеет последние цыфру 0 .Какое минимальное натур-ое дес. число удовлетворяет условию.
Информатика
Запись дес. числа в с.с с основанием 3,5 в обоих случаях имеет последние цыфру 0 .Какое минимальное натур-ое дес. число удовлетворяет условию.
Ответ(ы):
Гость:
3 * 5 = 15 ( в10c/c) 15 (в 10с/с) = 120 (в 3с/с) 15 ( в 10с/с) = 30 (в 5с/с) Ответ: 15
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