Составить обратную задачу к задаче: в купейных вагонах поезда едут 324 пассажира,это в 2 раза больше,чем в плацкартных.сколько вагонов в поезде,если в плацкартном вагоне 54 места,а в купейном 36?

Математика

Составить обратную задачу к задаче: в купейных вагонах поезда едут 324 пассажира,это в 2 раза больше,чем в плацкартных.сколько вагонов в поезде,если в плацкартном вагоне 54 места,а в купейном 36?

Автор: Гость