Составить обратную задачу к задаче: в купейных вагонах поезда едут 324 пассажира,это в 2 раза больше,чем в плацкартных.сколько вагонов в поезде,если в плацкартном вагоне 54 места,а в купейном 36?

Математика
Составить обратную задачу к задаче: в купейных вагонах поезда едут 324 пассажира,это в 2 раза больше,чем в плацкартных.сколько вагонов в поезде,если в плацкартном вагоне 54 места,а в купейном 36?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)324×2=648(пас)-находятся в плацкартных вагонах. 2)324÷36=9(ваг)-купейных. 3)648÷54=12(ваг)-плацкартных. 4)12+9=21(ваг)-всего. Ответ:21 вагонов.
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