Запасать Разобрать слово по составу
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Запасать Разобрать слово по составу
Ответ(ы):
Гость:
Запас- корень а - суффикс. ть- окончания запаса- основа слова
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