Собственная скорость катера равна 20,4км/ч скоростт течения реки 3,2 км/ч.Когда катер прошёл по течения реки 2,5 часа, до пристани осталось ещё 16,3 км. Сколько километров проплыл катер до пристани?

Гость: Гость:

Т.к катер плывет по течению то его скорость увеличивается на скорость течения 20,4+3,2 = 23,6 км/ч - скорость катера по течению 23,6*2,5 = 59 км - проплыл катер по течению за 2,5 часа 59 + 16,3 = 75,3 км - проплыл катер до пристани