Памогите решить задачу 4

Гость: Гость:

1) 6*4=24(м) - расходуется на плащи 2) 24/8=3(м) - расход ткани на халат. То есть: 6*4/8=3 (м) - выражение Ответ: на один халат расходуется 3м ткани. !) 30+30=60(м) - сумма двух длин формы. 2) 100-60=40 (м) - длина двух других сторон (ширин) формы 3) 40/2=20 (м) - ширина сада. То есть : (100 - (30+30)) /2 = 20 (м). Ответ: ширина сада 20м.