Решить неравенство: 1) logxgt;lg8+1 ; 2) log2(x-4)lt;1
Алгебра
Решить неравенство: 1) logxgt;lg8+1 ; 2) log2(x-4)lt;1
Ответ(ы):
Гость:
1) lgx⊃lg 80 ⊃-больше х⊃80,учитывая ,0 что х⊃0 отв х∈(80,+∞) 2) log2(x-4)∠1 log2(x-4)∠log2(2) т.к. 2⊃1,то х-4∠2,учитывая ,что х-4⊃0 получим х∠6 и х⊃4,вывод 4∠х∠6 отв х∈(4;6)
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