1)Расставить предложения в правильной последовательности (диалог). 2)Выбрать правильные слова. 3)Выбрать правильный ответ.
Английский язык
1)Расставить предложения в правильной последовательности (диалог). 2)Выбрать правильные слова. 3)Выбрать правильный ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I.b,a,c,e,f,d,g.II.B- Can you give me a special priceA-I*m sorry but we don*t haveB-A-Yes, we doB-Can you confirm...A-Can you give me...B-A-Can you spell thatIII.1-a2-b3-a4-b5-b
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