1. Расставьте ударения в данных словах: Пломбированный, оптовый, танцовщица, пара??ич, цемент. 2. Исправьте ошибки в лексической сочетаемости слов. Дружественное участие -_____________________________________________ Благой...

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1. ПломбирОванный, оптОвый, танцОвщица, паралИч, цемЕнт. 2. Дружественное участие -дружеское участие Благой поступок - благородный поступок Яростный националист - ярый националист Практический человек - практичный человек Рационалистическое зерно - рациональное зерно 3. Объясните лексическое значение омонимов. Составьте с ними словосочетания. Ветка от дерева отломалась. Ветка метро очень извилиста Ключ к замку не подходит. Гаечный ключ сломался. 4.1) Именно поэтому я выбрала такой путь. 2) По этому пути я пойду один. 3) Хочется, чтобы все были счастливы. 4) Что бы ему не предложили, всё не то. 5 1) Затаить дыхание – прислушиваться или притихнуть. 2) Оседлать своего любимого конька – зациклится на чем-то 3) Как в воду опущенный – грустный, понурый 4) Сизифов труд – тяжелая работа 6. Учитель объяснил Васе, что он ошибся в вычислении. Тогда Герасим сунул морду собаки в молоко, и она стала пить. Остап – это антоним Андрия. ( тут, к сожалению не помогу) Лица из комедии объявляют, что господин Журден сумасшедший. 9. Составьте три предложения по данному началу: 1-ое – сложносочинённое, 2-ое – сложноподчинённое с придаточным определительным, 3-ье – бессоюзное со смысловыми отношениями следствия. 1) Дул северный ветер, такой бывает только зимой. 2) Дул северный ветер, который морозил всё вокруг. 3)Дул северный ветер, от чего становилось тосклива. 10. Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика, - характерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, заливчатый, нервный, почти переходящий в визг. Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя.