1. Расставьте ударения в данных словах: Пломбированный, оптовый, танцовщица, пара??ич, цемент. 2. Исправьте ошибки в лексической сочетаемости слов. Дружественное участие -_____________________________________________ Благой...
Русский язык
1. Расставьте ударения в данных словах: Пломбированный, оптовый, танцовщица, пара??ич, цемент. 2. Исправьте ошибки в лексической сочетаемости слов. Дружественное участие -_____________________________________________ Благой поступок - __________________________________________________ Яростный националист - _____________________________________________ Практический человек - _____________________________________________ Рационалистическое зерно - __________________________________________ 5 б. 3. Объясните лексическое значение омонимов. Составьте с ними словосочетания. Ветка _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Ветка ____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Ключ_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Ключ_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4 б. 4. Составьте предложения со словами поэтому и по этому, чтобы и что бы. Определите частеречную принадлежность этих слов. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4 б. 5. Исправьте ошибки в толковании фразеологических оборотов. Составьте предложения с фразеологизмами. 1. Затаить дыхание – устать. ___________________________________________ ____________________________________________________________________ 2. Оседлать своего любимого конька – заниматься любимым делом._________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3. Как в воду опущенный – неряшливый._________________________________ ____________________________________________________________________ 4. Сизифов труд – благородное дело.____________________________________ ____________________________________________________________________ 8 б. 6. Отредактируйте предложения. Учитель объяснил Васе, что ошибся в вычислении. ___________________________________________________________________ Тогда Герасим сунул морду в молоко, и собака стала пить. ___________________________________________________________________ Остап – это антоним Андрия. ___________________________________________________________________ Лица комедии объявляют господина Журдена сумасшедшим. ___________________________________________________________________ 4 б. 7. Подчеркните члены предложения и определите вид сказуемого в предложениях. Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть. _________________________________________________________________ Сергей велел заложить сани. _________________________________________ Мальчики шли ловить рыбу.______________________________ 6 б. 8. Расставьте знаки препинания. Подчеркните члены предложения, укажите однородные члены. 1. Пью чай с молоком и с удовольствием._______________________________ ___________________________________________________________________ 2. При моём появлении крики не то чтобы совсем умолкли а как-то притихли.__________________________________________________________ 3. Впереди ехал старик с большими седыми усами._______________________ ___________________________________________________________________ 3 б. 9. Составьте три предложения по данному началу: 1-ое – сложносочинённое, 2-ое – сложноподчинённое с придаточным определительным, 3-ье – бессоюзное со смысловыми отношениями следствия. Дул северный ветер _________________________________________________ ___________________________________________________________________ Дул северный ветер _________________________________________________ ___________________________________________________________________ Дул северный ветер________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3 б. 10. Вставьте пропущенные буквы (4 б.) и знаки препинания (2 б.), расскройте скобки. Вдруг дал…ко в самой ч…ще раздался лай Рябчика характерный лай собаки идущей за зверем тон…нький заливчатый нервный почти переходящий в визг. Мне казалось судя (по) направлению лая что собака гон…т (в)лево от меня и я торопливо поб…жал через полянку что (бы) перехватить зверя. 6 б.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ПломбирОванный, оптОвый, танцОвщица, паралИч, цемЕнт. 2. Дружественное участие -дружеское участие Благой поступок - благородный поступок Яростный националист - ярый националист Практический человек - практичный человек Рационалистическое зерно - рациональное зерно 3. Объясните лексическое значение омонимов. Составьте с ними словосочетания. Ветка от дерева отломалась. Ветка метро очень извилиста Ключ к замку не подходит. Гаечный ключ сломался. 4.1) Именно поэтому я выбрала такой путь. 2) По этому пути я пойду один. 3) Хочется, чтобы все были счастливы. 4) Что бы ему не предложили, всё не то. 5 1) Затаить дыхание – прислушиваться или притихнуть. 2) Оседлать своего любимого конька – зациклится на чем-то 3) Как в воду опущенный – грустный, понурый 4) Сизифов труд – тяжелая работа 6. Учитель объяснил Васе, что он ошибся в вычислении. Тогда Герасим сунул морду собаки в молоко, и она стала пить. Остап – это антоним Андрия. ( тут, к сожалению не помогу) Лица из комедии объявляют, что господин Журден сумасшедший. 9. Составьте три предложения по данному началу: 1-ое – сложносочинённое, 2-ое – сложноподчинённое с придаточным определительным, 3-ье – бессоюзное со смысловыми отношениями следствия. 1) Дул северный ветер, такой бывает только зимой. 2) Дул северный ветер, который морозил всё вокруг. 3)Дул северный ветер, от чего становилось тосклива. 10. Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика, - характерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, заливчатый, нервный, почти переходящий в визг. Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика