Помоги составить уравнение правильно и решить его обозначу как лучший ответ

Математика
Помоги составить уравнение правильно и решить его обозначу как лучший ответ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x:2=120 2x=120:2 2x=60 x=60:2 x=30 Ответ:x=30
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