При каком значении переменной у значение выражения 3y+9 на 8 больше значения выраже??ия 7-4y
Алгебра
При каком значении переменной у значение выражения 3y+9 на 8 больше значения выраже??ия 7-4y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3у+9==8+7-4у 3у+9=15-4у 3у+4у=15-9 7у=6 у=67 проверка 3*67+9=8+7-4*67 187+9=15-247 11 47=11 47
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