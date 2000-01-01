1. Растения относятся к группе: а) доядерных организмов; б) клеточных организмов; в) неклеточных организмов; г) клеточных ядерных организмов;

Биология
1. Растения относятся к группе: а) доядерных организмов; б) клеточных организмов; в) неклеточных организмов; г) клеточных ядерных организмов;
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Ответ : г) клеточные ядерные организмы
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