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1 разбор по составу слова железный
Русский язык
1 разбор по составу слова железный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желез-корень Н-суффикс Ый-окончание
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