Замените выражения одним глаголом. А)бить баклуши Б)водить занос. В) повесить нос
Русский язык
Замените выражения одним глаголом. А)бить баклуши Б)водить занос. В) повесить нос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Ничего не делать,лениться Б) Обманывать В) Грустить,печалиться
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