Укажи слово в котором все согласные твердые 1 трамвай 2 солома 3 столица 4 ракета

Гость: Гость:

Трамвай - твёрдые: т, р, м, в; мягкие: й Солома - твёрдые: с, л, м; мягкие: отсутствуют Столица - твёрдые: с, т, ц; мягкие: л Ракета - твёрдые: р, т; мягкие - к В слове солома все звуки твёрдые.