Укажи слово в котором все согласные твердые 1 трамвай 2 солома 3 столица 4 ракета
Русский язык
Укажи слово в котором все согласные твердые 1 трамвай 2 солома 3 столица 4 ракета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трамвай - твёрдые: т, р, м, в; мягкие: й Солома - твёрдые: с, л, м; мягкие: отсутствуют Столица - твёрдые: с, т, ц; мягкие: л Ракета - твёрдые: р, т; мягкие - к В слове солома все звуки твёрдые.
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