МНОГО БАЛЛОВ ЛЕГКО Дайте полную классификационную характеристику следующих хи??ических процессов: а) горение фосфора б) взаимодействию раствора серной кислоты с алюминием в) реакция нейтрализации г) образованию отсюда...
Химия
МНОГО БАЛЛОВ ЛЕГКО Дайте полную классификационную характеристику следующих хи??ических процессов: а) горение фосфора б) взаимодействию раствора серной кислоты с алюминием в) реакция нейтрализации г) образованию отсюда азота (lV) из оксида азота (lll) и кислорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Р+5О2=2Р2О5 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2
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