Изоглосса это А) рдкая лесная ягода,встреающая жарким летом в сосновом бору,Б)Линия,соединяющая на диалектологической карте места с одинаковыми языковыми явлениями,В)Шанцевый инструмент шахтёра,Г)Установление согласия после про...

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Изоглосса это А) рдкая лесная ягода,встреающая жарким летом в сосновом бору,Б)Линия,соединяющая на диалектологической карте места с одинаковыми языковыми явлениями,В)Шанцевый инструмент шахтёра,Г)Установление согласия после продолжительных переговоров

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