Изоглосса это А) рдкая лесная ягода,встреающая жарким летом в сосновом бору,Б)Линия,соединяющая на диалектологической карте места с одинаковыми языковыми явлениями,В)Шанцевый инструмент шахтёра,Г)Установление согласия после про...
Русский язык
Изоглосса это А) рдкая лесная ягода,встреающая жарким летом в сосновом бору,Б)Линия,соединяющая на диалектологической карте места с одинаковыми языковыми явлениями,В)Шанцевый инструмент шахтёра,Г)Установление согласия после продолжительных переговоров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Б) Б)Линия,соединяющая на диалектологической карте места с одинаковыми языковыми явлениями,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
35 БАЛЛОВ: решите линейные уравнения и объяснит как из решать 1. 9x=3+4(5x+2) 2.5(4x+3)-7(4x-7)=24 3. 1-5(2x-5)-3(2-3x)=4x
Русский язык
Математика