Какие металлы чаще всего встречаться в самородном состояние?
Химия
Какие металлы чаще всего встречаться в самородном состояние?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлов в природе насчитывается более 90. 60 из них встречаются в природе в виде соединений или в свободном состоянии в виде самородков.Имеются металлы, которыевстречаются только в свободном виде (такие как золото и платина, так как они очень химически инертны и взаимодействуют с другими элементами при жестких условиях).встречаются в природе только в виде соединений с другими химическими элементами, потому что они очень активны и не могут существовать в свободном состоянии (такие как натрий и калий или кальций)встречаются и в виде соединений и с свободном состоянии, например никель, олово, свинец.
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