Выпишите из каждых слов только однокореные слова выделите в них корень :гусь,гусе??ица,гусенок,гусята

Русский язык

Выпишите из каждых слов только однокореные слова выделите в них корень :гусь,гусе??ица,гусенок,гусята

Автор: Гость