Выпишите из каждых слов только однокореные слова выделите в них корень :гусь,гусе??ица,гусенок,гусята
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Выпишите из каждых слов только однокореные слова выделите в них корень :гусь,гусе??ица,гусенок,гусята
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гусь , гусенок, гусята . Корень : гус
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