Cобщение об Тихом океане

География
Cобщение об Тихом океане
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На дне Тихого океана есть огромные горные хребты и равнины, возвышенности и впадины. Такое разнообразие форм рель­ефа дна океана тесно связано с особенностями строения земной коры. Одинаковый тип земной коры материков и их подводных окраин обуславливает сходство их рельефа. На шельфе Евразии продолжают­ся горы и равнины суши, затопленные речные долины. Ложе океана, имеющее океанический тип земной коры, представля­ет собой преимущественно волнисто-холмистую равнину. Однако и здесь имеются многочисленные горы, в том числе и вулканические. Среди них настоящим великаном выглядит срединно-океанический хребет Тихого океана, состоящий из двух частей: Южно-Тихоокеанско­го и Восточно-Тихоокеанского поднятий. Общая длина этих двух частей превышает 11 500 км, ширина в отдельных местах достигает 850 км. Сложный рельеф дна Тихого океана в переходной зоне близ Ев­разии и Австралии, где расположены самые длинные на планете гряды островов и глубочайшие желоба. Именно здесь обнаружили максимальную глубину не только Тихого, но и Мирового океана — Марианский желоб (11 022 м). ХВАТИТ?
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