Точка М делит отрезок СD на два отрезка так, что длина одного из них на пять см боль??е длины другого. Найдите длины этих отрезков, если длина отрезка СD равна 19 см.
Математика
Точка М делит отрезок СD на два отрезка так, что длина одного из них на пять см боль??е длины другого. Найдите длины этих отрезков, если длина отрезка СD равна 19 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(19:2)-5=7см.один отрезок ; 7+5=12см.другой
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