Точка М делит отрезок СD на два отрезка так, что длина одного из них на пять см боль??е длины другого. Найдите длины этих отрезков, если длина отрезка СD равна 19 см.

Математика
Точка М делит отрезок СD на два отрезка так, что длина одного из них на пять см боль??е длины другого. Найдите длины этих отрезков, если длина отрезка СD равна 19 см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(19:2)-5=7см.один отрезок ; 7+5=12см.другой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Cобщение об Тихом океане
Ответить
Русский язык
Укажи слово в котором все согласные твердые 1 трамвай 2 солома 3 столица 4 ракета
Ответить
Математика
Решить упражнение 161 162
Ответить
Русский язык
Выпишите из каждых слов только однокореные слова выделите в них корень :гусь,гусе??ица,гусенок,гусята
Ответить
Химия
МНОГО БАЛЛОВ ЛЕГКО Дайте полную классификационную характеристику следующих хи??ических процессов: а) горение фосфора б) взаимодействию рас...
Ответить