1)разложить на множители:1)3а(в-6)+в-с 2)2х(в квадрате)+4ху-ах-2ау 3)х(в квадрате)-ху-9х+9у 2)вычислить:76(в квадрате)-24(в квадрате)/26

Алгебра
1)разложить на множители:1)3а(в-6)+в-с 2)2х(в квадрате)+4ху-ах-2ау 3)х(в квадрате)-ху-9х+9у 2)вычислить:76(в квадрате)-24(в квадрате)/26
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2) 2x(x-y)-a(x+2y) 3)x^2-9x-xy+y=x(x-9)-y(x-9)= (x-y)(x-9) 2) (72^2-24^2)/26=(76-24)*(76+24)/2=5200/26=200
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