1) разложите на множители многочлен 1/2x^2-ab+1/2b^2 2)запишите в виде многочлена стандартного вида 8(5у+3)^2+9(3y-1)^2
Алгебра
1) разложите на множители многочлен 1/2x^2-ab+1/2b^2 2)запишите в виде многочлена стандартного вида 8(5у+3)^2+9(3y-1)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/2=0.5 0.5(a²-2ab+b²)=0.5(a-b)² 2) 8(5y+3)²+9(3y-1)²= =8(25y²+30y+9) + + 9(9y²-6y+1)= =200y² +240y +72 +81y² -54y +9=281y² +186y +81
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