Тема:правление Петра 1 , северная война

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Войны Петра Первого (Таблица) Петр I вошел в историю как один из величайших государственных деятелей России. Первый российский император известен не только как автор множества реформ и преобразований, но и как выдающийся полководец. Активная внешняя политика России, направленная на расширение территорий и укрепление границ, под руководством Петра Великого принесла стране звание морской державы. Добившись выхода к Балтийскому морю – что не удавалось его предшественникам, Петр I превратил страну в сильную и экономически развитую империю. ДАТА НАЗВАНИЕ КРУПНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПРИЧИНЫ РЕЗУЛЬТАТ ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 1695—1696гг Азовские походы 1695г. — первый Азовский поход Азовские походы стали логическим продолжением войны России с Османской империи Неудачный поход Первый Азовский поход окончился неудачей из-за отсутствия собственного флота и недостаточного снабжения армии 1696 г — второй Азовский поход Захват крепости Азов Крепость Азов стала первой точкой выхода России к южным морям. Однако сил продолжать войну с Османской империей, контролировавшей Черное море, у России не было. 1700—1724гг Великая Северная война Необходимость иметь собственные выходы к северным морским берегам 1700 г – битва под Нарвой Первое крупное сражение войны со Швецией Поражение в битве Сокрушительное поражение под Нарвой показало полную несостоятельность русской армии и доказало острую необходимость кардинальных реформ. 1703 г – захват устья Невы Несколько весомых побед дали России полный контроль над устьем реки Невы Завоевание Шлиссельбурга, крепости Ниеншанц, захват шведских кораблей, охранявших вход в Неву Продвижение русского войска вдоль Невы стало залогом обретения первой точки выхода к Балтийскому морю. В 1703 г в устье начато строительство Санкт-Петербурга – будущей новой столицы Империи. 1709 г – Полтавская битва Переломный момент в Северной войне Победа в битве стала залогом победы в самой войне С победой в Полтавской битве изменился и сам характер войны: военная инициатива перешла в руки России. 1721 г – подписание Ништадтского мира Россия стала полноценной европейской морской державой, получив выход к морю и приобретя значительные территории. 1710—1713 гг Русско-турецкая война Обострение старого крымского конфликта Поражение Турция объявила войну России, отвлекая Петра I от северного фронта 1711 г – Прутский поход Неудачный поход стал причиной поражения в войне 1712 г – сдача Азова 1713 г – заключение мира между Османской империей и Россией Завершение русско-турецкой войны на невыгодных для России условиях закрыло выход к Азовскому морю 1716—1717 гг Продвижение на восток 1716 г – расширение сибирских территорий Продвижение России на восток, на территорию Сибири Успешное расширение территорий Освоение городов вдоль течения Иртыша и Оби: Омска, Усть-Каменогорска, Семипалатинска и др. 1717 г – поход в Среднюю Азию Русский отряд был разбит ханом Хивинским Первые разведывательные военные экспедиции в Среднюю Азию закончились неудачей 1722—1724 гг Каспийский/ Персидский поход Россия выступила на стороне Персии из-за конфликта с Турцией Успешное продвижение на запад, приобретение новых территорий вдоль Каспийского побережья Приобретение западного побережья Каспийского моря укрепляло позиции России в противостоянии с Османской империей. Впоследствии территории были утеряны. Крупнейший военный конфликт за период правления Петра I – война со Швецией – завершился полной и абсолютной победой России. Северная война принесла стране долгожданный выход к Балтийскому морю, а вслед за этим – и освоение новых морских путей, расширение внешней торговли, развитие экономики и увеличение веса на европейской политической арене. Кроме того, результатами победы стали и новые земельные территории, и в первую очередь – земли вокруг Невы, где был построен Санкт-Петербург, будущая столица империи. После подписания Ништадтского мирного договора, в 1721 году два высших законодательных органа страны – Сенат и Синод – предложили Петру принять титул императора. Осенью 1721 года страна получила новое название – Российская империя. Сохранить 2 Похожие записи: (Таблица) Войны, в которых участвовала Россия Внешняя политика Петра I Первого. Культура при Петре I Основные события при эпохи Петра Первого дАРИНА 09.10.2015 в 09:55 Спасибо большое! Ответить ↓ Олеся 22.11.2015 в 19:37 Все-таки в период правления Петра I в Российской империи произошло очень много интересных событий. После династического кризиса и Дворцовых переворотов, стране был нужен такой сильный и грамотный правитель. Конечно, иногда Петр переходил границы и у него были свои странности, но он хотя бы возвысил авторитет