1) Ребята играли в футбол. Футбол закончился победой нашей команды. 2) Налетел сильный ветер. Мы надеялись на попутный ветер. Разбери предложения по членам спасибо)

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1) Ребята играли в футбол. Футбол закончился победой нашей команды. 2) Налетел сильный ветер. Мы надеялись на попутный ветер. Разбери предложения по членам спасибо)

Автор: Гость