Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 секунды, второй - за 46 секунд, а тр??тий - на n секунд быстрей, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков? Найдите значение полученного в...

Математика

Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 секунды, второй - за 46 секунд, а тр??тий - на n секунд быстрей, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков? Найдите значение полученного выражения, если n = 9; 17; 22.

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