Распределите слова последующим группам Имя сущ Имя прил Числительное Предлог Союз Под жарким июльским солнцем я уплываю по ручью к небольшому лесному озеру.Оно почти заросло травой.Лес далеко отступил от воды,и озеро ка...

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Распределите слова последующим группам Имя сущ Имя прил Числительное Предлог Союз Под жарким июльским солнцем я уплываю по ручью к небольшому лесному озеру.Оно почти заросло травой.Лес далеко отступил от воды,и озеро кажется тихим и уютным прудом.Я останавливаю лодку и слушаю спокойную лесную тишину

Автор: Гость