Распределите слова последующим группам Имя сущ Имя прил Числительное Предлог Союз Под жарким июльским солнцем я уплываю по ручью к небольшому лесному озеру.Оно почти заросло травой.Лес далеко отступил от воды,и озеро ка...
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Распределите слова последующим группам Имя сущ Имя прил Числительное Предлог Союз Под жарким июльским солнцем я уплываю по ручью к небольшому лесному озеру.Оно почти заросло травой.Лес далеко отступил от воды,и озеро кажется тихим и уютным прудом.Я останавливаю лодку и слушаю спокойную лесную тишину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительные: солнце, ручей, озеро, лес, вода, пруд, лодка, тишина. Прилагательные: Жаркое, июльское. небольшое, лесное, тихое, уютное, спокойная. Числительное: их здесь нет. Предлоги: под, по, к, от. Союзы: и. Ну и всё в принципе...
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